Суд заочно арестовал иноагента и экстремиста Артура Смольянинова*

Басманный суд Москвы заочно отправил под стражу актера Артура Смольянинова* (признан иноагентом и внесен в реестр террористов и экстремистов) по делу о фейках в отношении Вооруженных сил России и возбуждении вражды.

Как рассказали в суде во вторник, 29 октября, суд счел необходимым избрать для Смольянинова* меру пресечения в виде отправки в следственный изолятор на два месяца.

Указанный срок начнут отсчитывать с момента задержания актера в России либо его экстрадиции из другого государства, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы заочно приговорил продюсера Александра Роднянского*, признанного иностранным агентом, к 8,5 года колонии общего режима за распространение недостоверных сведений о российской армии. На его имущество наложен обеспечительный арест.

Тем временем Смольянинов* сбежал в Прибалтику, оставив своей матери непогашенный кредит на сумму свыше 90 тысяч рублей. Суд постановил выписать приказ об изъятии имущества актера в пользу кредитно-финансовой организации.

* лицо, признанное иностранным агентом, а также включенное Росфинмониторингом в реестр причастных к терроризму и экстремизму