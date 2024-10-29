Зеленского обескуражило решение США по ударам вглубь России

Глава киевского режима Владимир Зеленский был ошеломлен тем, что президент США Джо Байден не дал ему разрешение использовать американские дальнобойные ракеты для удара по территории России. Об этом во вторник, 29 октября, пишет The New York Times.

По словам собеседников издания из числа американских чиновников, "в прошлом Байден обычно уступал, первоначально отклоняя просьбы Украины о поставках такого оружия, как танки Abrams, истребители F-16 и системы противоракетной обороны ATACMS".

Однако на встрече с Зеленским в Вашингтоне в сентябре Байден отказался уступить просьбе украинского политика и снять ограничения на удары американскими вооружениями вглубь российской территории. Офис Зеленского фактически подтвердил его обескураженность из-за реакции США, пишет NYT.

Ранее российский лидер Владимир Путин выразил надежду на то, что западные страны услышали его предостережения насчет последствий разрешения ударов вглубь нашей страны, поскольку в противном случае "мы должны будем для себя тоже принимать какие-то решения".

Шеф Пентагона Ллойд Остин отмечал, что разрешать ВСУ бить вглубь российской территории американскими ракетами ATACMS бессмысленно, поскольку Россия переместила свой воздушный флот из зоны досягаемости этого оружия.