Бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера объявили частью Социал-демократической партии Германии. Решение вынес новый генеральный секретарь СДПГ Маттиас Мирш.

Мирш напомнил, что было два арбитражных дела против Герхарда Шредера. Оба подтвердили, что он не вел себя позорно по отношению к партии, дело закрыто с юридической точки зрения. Генсек СДПГ подчеркнул, что отдает должное жизненным достижениям Шредера – хотя и придерживается принципиально иного мнения о президенте России Владимире Путине, пишет Der Spiegel.

Мирш отметил, что партия не должна мыслить категориями черного и белого. По его словам, Шредер много сделал для Германии в качестве федерального канцлера – в частности, отказался от войны в Ираке и ядерной программы. В прошлом году Мирш удостоил Шредера чести быть председателем округа Ганновер. Экс-канцлер, в свою очередь, пригласил его на частную церемонию по случаю своего 80-летия. Отмечается, что предшественник Мирша Кевин Кюнерт даже не поздравил Шредера.