"Хезболла" избрала нового лидера движения

Новым лидером ливанского движения "Хезболла" стал Наим Касем.

Под его руководсвтом организация продолжит стремится к поставленным целям - сопротивление продолжится до тех пор, пока не будет достигнута победа, говорится в заявлении.

Ранее Наим Касем был заместителем Хасана Насраллы, руководившего "Хезболлой" с 1992 года.

22 октября стало известно о смерти исполнительного совета "Хезболлы" Хашема Сафи ад-Дина. Его считали возможным преемником Хасана Насраллы. Последний умер 28 сентября в результате авиаудара Израиля по Бейруту.