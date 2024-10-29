В "план победы" главы киевского режима Владимира Зеленского включена просьба о предоставлении украинской армии крылатых ракет Tomahawk. Об этом во вторник, 29 октября, пишет The New York Times.

Как отмечает газета, эти ракеты имеют в семь раз большую дальность, чем системы ATACMS, которые Киев получил от США в ограниченном количестве, — до 5500 километров.

Однако источник в Вашингтоне подчеркивают, что это "абсолютно невыполнимая просьба", а план Зеленского и его просьбы раздражают многих американских политиков, пишет NYT.

Ранее источники рассказали, что Зеленский был ошеломлен тем, что президент США Джо Байден не дал ему разрешение использовать американские дальнобойные ракеты для удара по территории России. Офис Зеленского подтвердил его обескураженность из-за реакции Вашингтона.

При этом несколько сенаторов, которые встречались с украинским лидером, уверяли, что он не просил напрямую о дополнительном финансировании, хотя и настаивал на том, чтобы США поставляли системы вооружений быстрее и разрешили их использование для ударов вглубь России.