Стало известно, что происходит на закрытом концерте иноагента Галкина

Журналисты выяснили, как проходят концерты иноагента Максима Галкина, который с недавних пор запретил на его выступлениях делать фотографии и снимать видео. Так, репортер телеграм-канала Mash побывал на шоу молодого мужа Аллы Пугачевой, которое состоялось в Нью-Йорке.

Выяснилось, что юмориста могли развернуть в 16 странах. А все потому, что у него есть израильский паспорт. Теперь артист путешествует по кипрскому паспорту. Кроме того, иноагент Галкин усилил охрану на своих выступлениях, чтобы та следила за выполнением правила о запрете съемки. А еще мужу Пугачевой приходится тщательно работать над сценарием, чтобы не ляпнуть лишнего. Теперь вместо политики артист много вспоминает о своей юности, шутит на нейтральные темы.

Однако юморист не смог не прокомментировать голую вечеринку Ивлеевой, похвалил молодых артистов а-ля Xolidayboy, поностальгировал о временах в России, советских песнях, шоу Басты, аккуратно обсудил Мизулину, передает источник.