Десятиэтажный отель обрушился среди ночи в Буэнос-Айресе

Спасатели разбирают завалы на месте обрушения десятиэтажного здания отеля в столичной провинции Аргентины Буэнос-Айрес. Трагедия произошла в ночь на вторник, сообщает официальный сайт муниципалитета Вилья-Хесель.

Уточняется, что в десятиэтажном здании находился отель "Дубровник". Идет работа по расчистке завалов для спасения людей. Власти сообщают, что в момент обрушения в отеле находились от семи до девяти человек, в том числе рабочие, которые занимались несогласованным с муниципалитетом строительством.

На место происшествия прибыл министр безопасности провинции Буэнос-Айрес Хавьер Алонсо. Работают пожарные и спасательные службы, медики и службы безопасности, передает РИА Новости.