МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина во вторник, 29 октября.

Как сообщает Delfi, это связано с протестом эстонских пограничников против того, что российские коллеги убрали 25 пограничных буев на реке Нарва.

Таллин отмечал, что "обе стороны за десятилетия практики приняли нынешний курс фарватера и, следовательно, расположение временной контрольной линии между Эстонией и Россией".

В августе Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с Россией — под тщательный досмотр теперь подпадают грузы и люди, следующие в Россию, а продолжительность прохождения границы значительно увеличилась.

Также Эстония в компании с Латвией, Литвой и Швецией утверждала, что российские рыбаки продолжают ловлю трески, сельди и кильки в Балтийском море во время действия сезонных запретов. В Росрыболовстве весьма удивились этим претензиям.