Власти Украины планируют призвать в ряды украинской армии (ВСУ) еще 160 тысяч человек. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (включен Росфинмониторингом в реестр лиц, причастных к терроризму и экстремизму).

По утверждению нардепа, всего в украинские силы обороны было призвано 1,050 миллиона украинских граждан. Планируется призвать еще 160 тысяч человек.

Украинский политик заявил, что "это даст возможность укомплектовать части до 85%", сообщает РИА Новости.

Украинский министр обороны Рустем Умеров ранее признал, что киевский режим обсуждает с Соединенными Штатами снижение возраста мобилизации. При этом он заверил, что американские партнеры не давят на киевский режим, а всего лишь "хотят понять, почему мы не мобилизуем людей от 18 до 25".

При этом в украинском Министерстве обороны подтвердили, что "в скором времени не будет людей, чтобы воевать", поскольку заменять погибших и раненых некем: "Никто не хочет идти в армию".