"Незаметно прорастает в тебе": Высоцкая рассказала про новую жизнь

Актриса Юлия Высоцкая регулярно обновляет свои странички в социальных сетях. Например, в официальном телеграм-канале популярная актриса опубликовала фотографию дерева, которое выросло внутри другого, засохшего, дерева.

"Новая жизнь начинается не с понедельника — она незаметно прорастает в тебе и просто начинается", - глубокомысленно подписала кадр артистка.

Напомним, что у самой Юлии Высоцкой от мужа, режиссера Андрея Кончаловского есть двое детей: дочь Мария и сын Петр. С тех пор, как более десяти лет назад семья попала в страшную автомобильную аварию за границей, в которой серьезно пострадала дочь артистки, Юлия Высоцкая предпочитает не распространяться на личные темы.

Лишь считанное количество раз актриса и режиссер комментировали ситуацию и весьма туманно говорили о состоянии Марии. Кончаловский утверждал, что вся их с женой жизнь направлена на восстановление дочери.