Шойгу оценил вступление ОАЭ в БРИКС

Дополнительные перспективы для развития многопланового партнерства с Россией открылись перед Объединенными Арабскими Эмиратами благодаря подключению к БРИКС. Пресс-служба аппарата Совбеза привела слова секретаря СБ Сергея Шойгу.

По словам Шойгу, в Москве держат на особом контроле реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Секретарь Совбеза России заявил, что сегодня особое значение приобретает укрепление взаимодействия с Абу-Даби в различных международных форматах.

Шойгу подчеркнул, что ситуация в ближневосточном регионе остается крайне сложной и напряженной. На этом фоне важно продолжать реинтеграцию Сирии в региональное окружение. Секретарь Совбеза России приветствовал усилия ОАЭ по оказанию помощи Сирийской Арабской Республике в преодолении тяжелого экономического кризиса, передает РИА Новости.