Наталья Поклонская: "Пришла пора менять трусость на храбрость"

Бывший заместитель главы Россотрудничества и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская, которая последние полтора года ушла в тень и буквально пропала со всех радаров, ведет собственный телеграм-канал, в котором делится с многочисленными подписчиками не только фотографиями, видео и картинками, но и глубокомысленными рассуждениями и новостями.

Так, например, Наталья сообщила, что совсем скоро будет сакральная для мира дата. "В ночь с 31 октября на 1 ноября в давние времена наши предки встречали языческий праздник - Самайн. Нет, ни "Хэллоуин", придуманный шагающей по Земле новой традицией с попыткой стереть древние обычаи... У славян Самайн называется Велесова ночь. Велес — бог, открывающий врата между мирами, помогающий установить связь с умершими предками, бог общего миропорядка, бог-оборотень, хозяин магии", - рассказала Поклонская.

Она также поведала суть праздника. В это время, по словам Натальи, возвращаются старые боги и наказывают тех, кто их предал. Считалось, что в это время нельзя выходить на улицу, потому что пронесется Дикая охота Одина и заберет с собой отступников, из-за чего и возникла всем известная уловка с огоньками в тыквах. Также говорят, нельзя смотреть кавалькаде Дикой охоты в глаза, иначе они увидят сущность человека, и тогда не избежать ответа. Поэтому люди знали, что надо прятать лицо или менять образ.

"Но, может быть, сейчас пришла пора менять "трусость" на храбрость, "страх" на бесстрашие и доблесть, чтобы быть готовым не прятать взгляд, а посмотреть и показать свое истинное лицо древнейшим Силам, старым богам", - высказала мнение Наталья.

При этом она подчеркнула, что ее публикации - часть научной деятельности по этнографическому исследованию разных культур и традиций, а также ее творческая интерпретация.