Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания

Владимир Путин по ВКС из Кремля принял участие в тренировке стратегических сил ядерного сдерживания, сообщает ТАСС.

На учениях будут отработаны действия должностных лиц по применению ядерного оружия с практическими пусками.

Президент подчеркнул, что России важно иметь современные и постоянно готовые к применению стратегические силы. Россия будет совершенствовать все компоненты своих ядерных сил сдерживания, ресурсов для этого достаточно, подчеркнул российский лидер.

Вместе с тем Путин отметил, что в гонку вооружений страна втягиваться не намерена.

По словам главы государства, РВСН будут переводить на новые комплексы стационарного и мобильного базирования, более высокоточные и способные преодолевать ПВО. При этом Москва подтверждает позицию, что применение ядерного оружия остается крайней мерой обеспечения безопасности.