Суд вынес решение по делу Руденко, у которого в трусах нашли наркотики

Анатолия Руденко задержали с наркотиками в такси в начале этого года. На популярного актера завели уголовное дело, которое рассмотрели в особом порядке. На стадии предварительного расследования артисту провели судебно-психиатрическую экспертизу. Она подтвердила, что актер не страдает от наркотической зависимости и не нуждается в лечении.

Суд уже вынес решение. Анатолию Руденко назначили наказание в виде обязательных работ. Что именно будет делать артист, определяет уголовно-исполнительная инспекция, рассказали в пресс-службе Пресненского суда.

Сообщается, что уже на первом заседании по делу Анатолий Руденко полностью признал вину, раскаялся в содеянном и активно сотрудничал со следствием, сообщает Starhit.

Как напоминает издание, 17 января звезду сериалов задержали сотрудники ГИБДД во время поездки на такси и после досмотра изъяли пакетик с наркотическими веществами "из-под резинки трусов".