Наши разведчики с воздуха обнаружили очередную колонну вражеской техники, пытавшуюся прорваться в Курскую область. Были подняты ударные вертолеты, которые нанесли по цели ракетный удар. На земле украинскую пехоту добивали уже морпехи из состава Черноморского флота. Выдвинулись к месту боя несколькими малыми группами, окружили противника и уничтожили.

Стали известны новые подробности попытки прорыва вражеской диверсионной группы в Брянскую область. Тогда были ликвидированы четыре человека, которые судя, по всему, являлись гражданами США и Канады. На теле одного из диверсантов обнаружена татуировка элитного 75-го полка рейнджеров спецназначения Сухопутных войск Соединенных Штатов. А украинский военный билет другого наемника выдан на имя Кори Джона Навроцки. Мужчина приехал на Украину совсем недавно. Стал солдатом Центра специальных мероприятий Главного управления разведки Украины "Иностранный легион". Ему 42 года. До этого 13 лет служил сержантом артиллерии в гвардейской роте морской пехоты в Вашингтоне.

С собой у диверсантов было много оружия и взрывчатки, в том числе - пластичного семтекса. Были обнаружены записи с позывными на английском языке. Планы боевой подготовки, расписанные по дням. Предположительно, в Брянской области, наемники должны были заминировать несколько дорог и важных гражданских объектов, после чего покинуть территорию нашей страны. Однако были обнаружены бойцами подразделений прикрытия госграницы и уничтожены в ближнем бою.

Наши артиллерия и авиация поддерживают наступление наземных сил. Оборона ВСУ севернее и южнее Донецка фактически посыпалась. Конечно, боевики пытаются оказывать сопротивление, что, впрочем, результата не приносит.

Российское Минобороны официально сообщило, что освобожден город Селидово. Долгих, разрушительных и кровопролитных уличных боев практически удалось избежать благодаря тактике атак с флангов. Российские флаги подняты еще над населенными пунктами Горняк, Доброволье.

Вадим Астафьев, начальник пресс-центра "Южной" группировки войск: "Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и освободили населённый пункт Катериновка Донецкой народной республики. Нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Зализнянское, Орехово-Василевка, Марково, Ступочки, Степановка, Ильинка, Часов Яр и Курахово Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 985 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, боевая машина пехоты, бронетранспортер, два автомобиля, пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США".

Боевики ВСУ попытались нанести удар по Луганску. Сообщается, что средствами ПВО были сбиты две ракеты, которые упали на территорию промзоны. Взрывной волной выбиты стекла в соседних жилых домах. Среди повреждённых гражданских объектов - школа №37. Жертв избежать удалось, так как ученики сейчас на осенних каникулах.