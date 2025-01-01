Путин призвал сделать все, чтобы россияне жили дольше 80 лет

Владимир Путин выступил на конгрессе "Национальное здравоохранение". Глава государства назвал одной из целей российского здравоохранения продление "деятельной жизни" людей, чтобы у россиян в солидном возрасте оставались "возможности и желание работать", быть "наставниками" и передавать свой опыт.

"В целом продолжительность жизни должна достичь в среднем 78 лет, а в дальнейшем, как раньше и планировали, предстоит выйти на уровень 80 плюс", - приводит слова российского лидера ТАСС.

Кроме того, Владимир Путин поручил разработать налоговые вычеты для тех, кто сдает успешно ГТО и проходит диспансеризацию. Однако он подчеркнул, что все показатели ГТО должны быть честно зафиксированы, без поблажек "за знакомство". На модернизацию здравоохранения будет направлен триллион рублей. Новые меры поддержки должны вступить в 2025 году.