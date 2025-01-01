Появилась информация о новых отношениях Паулины Андреевой

На протяжении последних недель в Сети ходят упорные слухи о проблемах в браке Федора Бондарчука и Паулины Андреевой. Говорят, знаменитости на грани развода. Будто бы режиссер выходит в свет в гордом одиночестве и без обручального кольца, а актриса дала интервью, в котором рассуждала об одиночестве.

Астролог Юлия Гикис убеждена, что в жизни Бондарчука и Андреевой действительно намечаются перемены. "Разбирая личный год Паулины, который настал совсем недавно – 12 октября, можно увидеть главную цель – это отношения. В них очень много неясности и недопонимания со стороны партнера, а может даже и судебных разбирательств. Звезды не сулят примирения, наоборот, все доходит до полного непонимания. Но 2025 год принесет Паулине новые отношения", - рассказал астролог.

По словам эксперта, Федора Бондарчука новая жизнь Паулины Андреевой может сильно задевать. "Ревность будет направлена к одной и той же женщине, но об этом мало кто будет знать, ведь он выбирает молчать и скрывать свою жизнь", - сообщила Гикис "КП".