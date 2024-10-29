Путин подписал закон о повышении МРОТ

Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2025 года с 19242 рублей до 22 440 рублей в месяц. Заработная плата будет повышена 4,2 миллиона работников, передает РИА Новости.

Напомним, законопроект был подготовлен в рамках реализации поручений президента России Владимира Путина. Глава государства поставил задачу по повышению минимального размера оплаты труда опережающими темпами.

Глава кабмина Михаил Мишустин назвал важной задачей властей дальнейшее повышение минимального размера оплаты труда. К 2030 году он, согласно заданной цели, должен составлять не менее 35 тысяч рублей в месяц.