ВС России отработали массированный ядерный удар в ответ на ядерный удар противника

Состоялась тренировка стратегических сил ядерного сдерживания. Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что отрабатывались задачи нанесения массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника.

Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики, сообщается в телеграм-канале Минобороны.

Ранее президент Владимир Путин подчеркнул, что России важно иметь современные и постоянно готовые к применению стратегические силы. Россия будет совершенствовать все компоненты своих ядерных сил сдерживания, ресурсов для этого достаточно, подчеркнул российский лидер. Вместе с тем Путин отметил, что в гонку вооружений страна втягиваться не намерена.