Россия закрывает въезд в страну для 131 австралийца из числа представителей ВПК, журналистов и общественных деятелей, а также для девяти новозеландцев из числа руководства Минобороны и вооруженных сил Новой Зеландии, сообщает МИД.

На сайте ведомства есть поименный список людей, кому теперь въезд в Россию запрещен.

"С учетом того, что официальная Канберра не намерена отказываться от антироссийского курса и продолжает вводить новые санкционные меры, работа над актуализацией российского "стоп-листа" будет продолжена", - значится на сайте МИДа.

Аналогичные слова ведомства относятся и к "официальному" Веллингтону.

Ранее МИД России закрыл въезд в страну для 92 граждан Соединенных Штатов. В стоп-лист внесены руководители и чиновники американских силовых ведомств и спецслужб, главы ключевых компаний ВПК и финансовых институтов. В перечне также журналисты, причастные к изготовлению и распространению фейков о России – в частности, сотрудники изданий Wall Street Journal, Washington Post и New York Times.