Минобороны России показало работу ядерной триады

Состоялась тренировка стратегических сил ядерного сдерживания. С испытательного космодрома "Плесецк" по полигону "Кура" на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". Кроме того, из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения "Новомосковск" и Охотского моря с атомного подводного крейсера "Князь Олег" выполнены пуски баллистических ракет "Синева" и "Булава". Все ракеты достигли целей. Минобороны России в своем официальном телеграм-канале обнародовало видео тренировки.

Также участие принимали самолеты дальней авиации Ту-95мс, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования.

Ранее президент Владимир Путин подчеркнул, что России важно иметь современные и постоянно готовые к применению стратегические силы. Россия будет совершенствовать все компоненты своих ядерных сил сдерживания, ресурсов для этого достаточно, подчеркнул российский лидер.