Муцениеце увезла дочь из России

После того, как Агата Муцениеце отсудила у бывшего мужа, актера Павла Прилучного, повышенные алименты на сына Тимофея и дочь Мию, артист подал иск об определении места жительства наследников. Пока суд постановил, что они должны жить с матерью. Однако, по словам Агаты, Тимофей, который жил с отцом с конца лета, так к ней и не вернулся.

Впрочем, актриса надеется на лучшее и отправилась отдыхать на море с дочкой Мией. Муцениеце опубликовала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" видео, на котором позирует в купальнике в бассейне на фоне пальм.

"На самом деле мы достаточно счастливые люди. Поняла я это, приехав сюда. Ну а как по-другому? Пока ты на этой планете, ты должен быть счастлив хотя бы от того, что ты есть. Буду придерживаться этой тактики и наслаждаться морюшком, пляжем", - философски сообщила подписчикам Агата Муцениеце.