Путин принял участие в тренировке стратегических сил ядерного сдерживания. Как это было

По ту сторону Атлантики эти кадры еще не раз будут с трепетом пересматривать. В деле - межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс". Пуск, правда, учебный. Вылетев с космодрома Плесецк в Архангельской области, за считанные минуты она достигает камчатского полигона Кура.

Приказ поразить цель поступает и экипажу атомного подводного крейсера "Князь Олег". Из акватории Охотского моря должна быть выпущена баллистическая ракета "Булава". Пуски крылатых ракет воздушного базирования выполняют тяжелые бомбардировщики Ту-95МС. В учениях задействованы сразу все компоненты сил стратегического сдерживания.

"Ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире как объективные факторы глобальной стабильности. Учитывая рост геополитической напряжённости, появление новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Ресурсы для этого имеются", - заявил Владимир Путин.

При этом неизменным остается то, добавляет верховный главнокомандующий, что ядерное оружие Россия применит только в крайней ситуации. Вот и по легенде этих учений сокрушительный удар армия наносит в ответ на агрессию противника.

"Проводится тренировка по управлению Вооруженными силами Российской Федерации, в ходе которой будут отработаны задачи нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника", - сообщил министр обороны Андрей Белоусов. "К тренировке привлекаются: ракетная подводная лодка стратегического назначения Тихоокеанского флота, подвижный грунтовый ракетный комплекс ракетных войск стратегического назначения "Ярс", ракетная подводная лодка стратегического назначения Северного флота, два стратегических ракетоносца дальней авиации Ту-95 МС", - уточнил начальник генштаба Валерий Герасимов.

Владимир Путин подчеркивает: Россия не собирается втягиваться в новую гонку вооружений. Но свой ядерный щит будет укреплять. Сейчас доля современных образцов вооружения в его арсенале - 94 процента.

"В соответствии с Госпрограммой вооружения будем планомерно переводить РВСН на новые ракетные комплексы стационарного и мобильного базирования, которые по сравнению с предыдущими поколениями обладают более высокой точностью, сокращённым временем подготовки к пуску и, что крайне важно, повышенными возможностями по преодолению систем противоракетной обороны. Кроме того, продолжается ввод в состав военно-морского флота новейших атомных подводных крейсеров, а также модернизация стратегических бомбардировщиков дальней авиации", - указал президент.

Как доложили в Минобороны, все задачи, поставленные в ходе этих учений, выполнены. Цели поражены.