Певец Сергей Жуков рассказал о состоянии впавшей в кому после 20 шотов девушки

Сергей Жуков, в чьем баре 24-летняя клиентка перепила алкоголя и впала в кому, прокомментировал ситуацию журналистам. Он заявил, что произошел неприятный и вышедший из-под контроля инцидент. Жуков отметил, что бармен сильно переживает, но он никого пить не заставлял, останавливать в такой ситуации должны были друзья. В баре с сегодняшнего дня ввели лимит на количество спиртного в одни руки.

Певец подчеркнул, что девушка пришла в себя, она не в коме, и пообещал, что поможет перевести ее в платную палату, передает телеграм-канал Mash.

"Вся наша команда находится на контакте с подругой девушки. Это бывает с абсолютно любым человеком, который не рассчитал свои силы", - развел руками популярный исполнитель.

Сообщается, что девушка напилась в баре на Тверской крепким алкоголем, который потом разбавила пивом, из-за проблем в личной жизни.