Политолог Блохин: Интеграция Украины в НАТО – политическая фантастика

Ожесточённость взаимных нападок сторонников Трампа и Харрис достигла предела, но не грозит ли это тем, что через неделю проигравшая сторона откажется признавать итоги выборов? Какую роль на финише предвыборной кампании в США играет украинский вопрос? И понимают ли в Вашингтоне, что киевский режим, в который вложено столько денег, станет обузой для любого будущего президента?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с лектором Российского общества "Знание" Константином Блохиным.

"Та модель взаимоотношений, которая существует между Украиной и НАТО, она полностью натовцев устраивает. Без всякого НАТО Украину накачали на астрономическую сумму. Украина и так практически интегрирована в НАТО. Мы знаем, какую роль там играют западные наемники. Я думаю, Запад устраивает эта формула. На сегодня интеграция Украины в НАТО – политическая фантастика. В условиях СВО никто Украину брать в НАТО не будет", - отметил он.

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