Минобороны представило новых героев СВО

Новые примеры героизма российских военнослужащих в зоне спецоперации. Рядовой Валерий Воронцов в составе мотострелкового подразделения удерживал важный стратегический рубеж. Обнаружив штурмовые группы ВСУ, он занял выгодную позицию и прицельным огнём ликвидировал четырёх боевиков. Атака противника была остановлена.

Ефрейтор Герман Анищенко и его танковый экипаж во время обороны рубежей в районе стратегически важного населённого пункта сорвали наступление ВСУ. Заняв выгодную позицию, танкисты уничтожили машину подвоза боеприпасов и живую силу противника.