Потребность экономики в кадрах в ближайшие 5 лет составит 1,5 млн человек

Потребность экономики в квалифицированных кадрах в ближайшие 5 лет составит полтора миллиона человек. Об этом глава кабмина Михаил Мишустин рассказал на стратегической сессии, посвященной развитию организаций высшего и среднего профессионального образования.

В России высокий спрос на инженеров - за последние 3 года он вырос почти в 2,5 раза. Потому качеству их подготовки необходимо уделять самое пристальное внимание - это залог технологического суверенитета страны. Речь о модернизации колледжей и вузов - последние должны превратиться в кампусы мирового уровня с современными учебными корпусами, лабораториями и комфортными общежитиями. Также вузам выделяют гранты на научную деятельность, которая в дальнейшем реализуется в перспективных стартапах.