Малайская медведица осваивается в Московском зоопарке

В Московском зоопарке рассказали, как малайская медведица осваивается в новом доме. Ей всего 7 месяцев. В столицу из далёкой Малайзии детеныша привезли в конце прошлой недели.

После долгой дороги в непривычных условиях маленькая хищница поначалу растерялась и немного нервничала. Но вскоре успокоилась и плотно поужинала молочной смесью для щенков, закусив пюре из тыквы, манго и банана. Пока это весь ее рацион.

Кличку для медведицы еще не придумали, да и посетители ее увидеть пока не могут. Детеныша поместили на карантин в закрытый вольер.