ПВО сбила за ночь 23 беспилотника ВСУ над российской территорией

Очередную попытку киевского режима устроить теракт на объектах в российских регионах пресекли силы противовоздушной обороны. Над территорией России сбито 23 беспилотных летательных аппарата ВСУ, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников над территорией Ростовской области. Пять дронов сбито над Курской областью.

Кроме того, ПВО ликвидировали четыре беспилотных летательных аппарата над территорией Смоленского региона. По три украинских беспилотника сбито над Орловской и Брянской областями, в Белгородской области уничтожен один дрон ВСУ.