Российские вооруженные силы улучшили свое положение практически на всех основных участках фронта и продолжили освобождение населенных пунктов в Донецкой народной республике. Отличились подразделения Южной группировки. Под наш контроль -были взяты Доброволье, Горняк и Селидово.

Наши штурмовые подразделения подняли над стратегически важным городом российский триколор. Передовые отряды пятнадцатой и тридцатой мотострелковых бригад группировки "Центр" при поддержке бронетехники уничтожают противника в укрепрайонах и лесополосах. Им помогают продвигаться ударные дроны, которые с воздуха наносят поражение живой силе ВСУ.

А на Красноармейском направлении круглосуточно наши сухопутные подразделения надежно прикрывают с воздуха зенитные ракетные комплексы "ТОР-М1". Расчеты совершают марш в район боевого применения и при обнаружении ракет, самолетов или вертолетов, разведывательных и ударных дронов противника - уничтожают их. "ТОРы" способны ликвидировать до восьми вражеских объектов одновременно. На счету только одного расчета - более 100 сбитых целей.

Активное наступление на позиции украинских боевиков идет в Курской области. Вертолеты Ка-52М в составе тактической авиагруппы сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе. Пуски ракет экипажи "Аллигаторов" провели по координатам, которые передал авианаводчик. Удары пришлись точно в цель - уничтожены бронетехника и живая сила радикалов. После выполнения боевого задания Ка-52 вернулись на аэродром базирования.