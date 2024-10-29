Умер участник игры "Что? Где? Когда?" Андрей Черемисинов

Сегодня, 29 октября, стало известно о смерти Андрея Черемисинова. Более семи лет он представлял Госкорпорацию "Росатом" в программе "Что? Где? Когда?", защищал интересы знатоков и вручал приз "Хрустальный атом", сообщает телеграм-канал интеллектуальной игры.

Что стало причиной смерти 55-летнего мужчины, пока неизвестно.

Команда и зрители программы выразили глубокие соболезнования семье и коллегам. Так, магистр игры Александр Друзь отметил, что Андрей Черемисинов был разумным и достойным человеком, активно участвовавшим в жизни программы и оставивший значительный след в истории игры.

"Очень жалко. Он был хорошим, достойным, разумным человеком. Был активным защитником, разбирался в процессе, и очень жаль, что он ушел", — приводит слова Александра Друзя Lenta.ru.

Прощание с Андреем Черемисиновым пройдет в Нижнем Новгороде 1 ноября.