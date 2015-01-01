Собянин: Команда Москвы стала победителем национального чемпионата "Абилимпикс"

"Абилимпикс" - конкурс профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Соревнования проходили с 26 по 29 октября в Гостином Дворе и еще на семи дополнительных площадках города. Москву представляли больше 160 профессионалов.

В результате столичная сборная заняла первое место в общем медальном зачете. В ее копилке 57 золотых, 36 серебряных и 24 бронзовых наград, объявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что более 500 москвичей нашли работу после участия в чемпионате "Абилимпикс". Чемпионат профмастерства среди людей с ограничениями здоровья проходит с 2015 года. На нем участники могут показать свои таланты и найти интересную работу.