Подавшая на развод Анна Седокова показала другого мужчину

Недавно Анна Седокова подала на развод со своим третьим мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, который в свое время ради нее ушел из семьи. Брак певицы и спортсмена продлился несколько лет, причем оба не скрывают, что жили как на вулкане: драматически ссорились и страстно мирились. О разводе артистка заговаривала регулярно, поэтому когда она в очередной раз завела разговор на эту тему, поклонники не придали этому значения.

Однако Анна Седокова в итоге действительно обратилась в судебный участок мирового судьи, тем самым дав понять, что у них с мужем нет друг к другу никаких претензий. Правда, Янис Тимма, судя по его публикациям в Сети, не готов отпускать супругу и намерен уговорить ее передумать. Впрочем, стало известно, что суд и так не принял заявление артистки, поскольку она его якобы неверно составила.

Меж тем певицу сняли в обществе другого мужчины. Им стал известный комедийный актер Денис Дорохов. Совместное фото Анна Седокова опубликовала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

"Повышаю градус в ленте, используя секретное оружие - Денис Дорохов. Ладно, развлекайтесь в комментах, как назовем нашу пару?" - обратилась к подписчикам певица.