Алла Пугачева заговорила после новости о картинах-фальшивках в ее замке

На днях в Сети появилась информация о том, что Алла Пугачева якобы пытается вывезти из России свой роскошный замок в деревне Грязь по частям. И будто бы Примадонна начала с антиквариата, который якобы оценивается в 20 миллионов долларов. По некоторым данным, помощники погрузили ценности в фуру, вот только ее не пропустили через государственную границу. Более того, появилась информация, что якобы часть картин - просто хорошо выполненные копии.

Даже Минкульт не удержался от комментариев. В ведомстве сообщили, что представители Аллы Пугачевой не обращались в Министерство культуры России с заявлением о выдаче заключения (разрешительного документа) на вывоз культурных ценностей.

В результате заговорила и сама Примадонна. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" она опубликовала селфи и косвенно дала понять, что последние новости о ней - неправда.

"О-о-о! Вы ж мои дорогие. Какие же интересные истории вы придумываете про нашу семью. Давайте еще. Смелее, ребята! Нам нравится", - высказалась Пугачева.