Давненько мы не слушали ясновидящих и прорицателей! Новости нынче такие, что не знаешь - смеяться или удивляться. Авторитетов почти не осталось. В большой политике клоуны и артисты замещают государственных мужей. Самое время обратиться к людям авторитетным и проверенным временем. Баба Ванга нам поможет.

Издание "Дэйли Мэйл", понимая, что кредит доверия к местным экспертам и политикам исчерпан, пустила в ход тяжёлые аргументы. Выяснилось, что легендарная баба Ванга и не менее легендарный Нострадамус уже предсказали всё, что может с нами случиться в 2025-м году.

Итак, французский астролог XVI века Нострадамус писал, что земли Европы будут вовлечены в "жестокие войны". Эк его озарило! "Дэйли Мэйл" и бабу Вангу цитирует - мол, грянет третья мировая на фоне обострения напряжённости между Ираном и Израилем. Политолог, а не ясновидящая! Зная свою неприхотливую аудиторию, издание также сообщает, что прорицательница заявила перед смертью: Россия будет доминировать в мире. Теперь живите с этим.

Заварив украинскую кашу и назначив вчерашнего комика героем, решив победить Россию, серьёзные с виду люди не хотят выступать в роли конченных идиотов и клоунов, а по другому их уже трудно воспринимать. Сколько, казалось бы, можно пугать своих граждан Россией? Да сколько угодно. Есть, конечно, политики, которые обходятся без прорицаний. Издание с бодрым название "Пионер" публикует интервью с Виктором Орбаном, едва ли не последним политиком в Европе, который не растерял здравого смысла:

"ЕС не хочет мира. Мы ведём себя так, будто это наша собственная война. И теперь мы проигрываем".

Так и заявил, без всяких Ванг и Нострадамусов. Почему про агрессивную Россию не упоминает? Ничего, другие напомнят. Москва вообще портит жизнь Европе, как может. В издании "Тагессшпиль" немецкий министр рыболовства Оземир прямо обвиняет русских: взяли и почти всю треску в Балтийском море выловили. О немцах подумали? Оставили Германию без рыбных палочек и котлет. Права была баба Ванга - доминирует Россия, даже в рыбалке.

В той же Германии эксперты подсчитали без всяких Нострадамусов: в следующем году немецкий автопром выгонит на улицу почти 200 тысяч человек. Один "Фольксваген" собирается закрыть три своих завода. А виноват кто? Молчит баба Ванга. И Нострадамус ни гу-гу.

Вообще поменьше бы ясновидящих в политику лезло. Хорошо ещё, культ вуду не ввели в оборот. Не то бы с помощью иглы и тряпичных кукол развязали бы войну. А что поделать, когда в действительности всё не так, как на самом деле?