В Тбилиси прошел марш оппозиции

До поздней ночи в центре грузинской столицы снова было многолюдно. В Тбилиси продолжаются марши оппозиции, не согласной с результатами парламентских выборов.

Протестующие, большинство из которых молодёжь, собрались возле университета и отправились к зданию парламента. Некоторые вели себя агрессивно. Движение на маршруте следования колонны полиция перекрывать не стала, но за участниками шествия наблюдали усиленные наряды. О каких-либо серьёзных нарушениях не сообщается.

В понедельник в массовых протестах приняли участие лидеры проевропейских оппозиционных партий и президент страны Саломе Зурабишвили. Глава государства отказывается признавать итоги выборов и считает их сфальсифицированными.

Напомним, правящая партия "Грузинская мечта", политикой которой не доволен Запад, одержала победу, набрав почти 54 процента голосов.