Китайский пилотируемый корабль состыковался с орбитальной станцией "Тяньгунь"

Этим утром китайский пилотируемый корабль "Шэньчжоу-19" состыковался с орбитальной станцией "Тяньгунь". На его борту - три тайконавта.

Ракета успешно стартовала с космодрома на северо-западе КНР около полуночи по московскому времени. Ван Лацзэ - первая женщина-тайконавт, которая прибыла на станцию.

Экипажу предстоит провести на орбите около полугода. На это время у них запланированы 86 научных и технических экспериментов в таких сферах, как наука о жизни, физика невесомости и космическая медицина, а также выйти в открытый космос и установить устройство для защиты от мусора.