Под Владимиром задержали подозреваемых в краже 11 млн рублей у бойцов СВО

Во Владимирской области сотрудники Министерства внутренних дел России задержали подозреваемых в кражах денег с банковских карт участников специальной военной операции. Об этом рассказала в среду, 30 октября, официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Как уточнила Волк в своем Telegram-канале, троих сотрудников пункта отбора на военную службу подозревают в серии краж денежных средств с банковских карт.

В своих преступных целях злоумышленники присваивали сим-карту, которую должны были выдать гражданину, заключавшему контракт с Минобороны, вместе с привязанной к ее номеру банковской зарплатной картой. Это открывало им доступ к счетам военнослужащих.

Причиненных их действиями ущерб превысил 11 миллионов рублей. Возбуждено пять уголовных дела, по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса России ("Кража").

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Дагестане пособников украинских телефонных террористов. Следствие полагает, что пятеро граждан России причастны к хищению у своих соотечественников более 100 миллионов рублей.

В Москве задержан 19-летний мошенник, обманувший столичную пенсионерку. Представившись полицейским, он убедил пожилую женщину снять все свои сбережения и под предлогом их защиты передать ему для размещения на "безопасном счете".