Саммит БРИКС, который состоялся в Казани, увенчался полным успехом, он будет способствовать дальнейшему укреплению стран Глобального Юга и стабилизации международной ситуации. Такое заявление сделал в среду, 30 октября, министр иностранных дел Китая Ван И.

Китайский дипломат встретился с заместителем главы МИД России Андреем Руденко. Политики затронули и тему сотрудничества в рамках БРИКС, в том числе прошедший казанский саммит.

Ван И также отметил, что отношения Москвы и Пекина сохраняют здоровую и стабильную динамику в интересах двух стран и их народов — Пекин удовлетворен нынешним уровнем развития двусторонних отношений, сообщает РИА Новости.

Крайне недовольны успехом саммита БРИКС на Украине. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что представители стран, которые посетили саммит БРИКС в Казани и заявляли о своей нейтральности в отношении конфликта на Украине, в действительности являются пророссийскими.

Телеканал France 24 подчеркивал, что саммит БРИКС — это "большой удар по Западу, который пытается изолировать Россию", поскольку "приезд таких президентов, как Эрдоган, показывает, что Россия важна, а президент Путин — влиятельный лидер".