Россия и Украина начали переговоры по отмене ударов по энергетике

Украина и Россия ведут начальные переговоры о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

Они находятся на очень ранней стадии, они проходят при посредничестве Катара, пишет американское издание Financial Times.

В августе стороны были близки к заключению соглашения, но все сорвалось из-за вторжения ВСУ в Курскую область. Москва может отказаться от дальнейших переговоров, пока украинская армия находится в курском приграничье, пишут авторы статьи. А Украина, в свою очередь, через удары по российским нефтеперерабатывающим заводам хочет усилить свою позицию в переговорах.

Тем не менее, за последние недели количество атак на энергетические объекты все равно сократилось. Если соглашение удастся подписать, то оно может стать значительным шагом к деэскалации конфликта с момента начала СВО, подчеркивает FT.

На текущий момент на Украине в результате российских ракетных ударов разрушена почти половина энергетических мощностей. Киев пытается стабилизировать ситуацию за счет своих ядерных мощностей и импорта энергии из Европы.