Российская авиация ударила по скоплению боевиков и техники ВСУ в Запорожье

Массированный удар по скоплению боевиков и техники ВСУ в Запорожской области нанесла российская фронтовая авиация. Уничтожены цели на ореховском направлении фронта, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Рогов уточнил, что основные удары наносились авиабомбами ФАБ-500. Поражены цели в районе города Орехов и Малой Токмачки, передает РИА Новости.

Тем временем назначенная Киевом военная администрация Запорожской области сообщила о разрушениях в результате ночных ударов ВС России. В ночь на среду в подконтрольных Киеву районах воздушная тревога объявлялась дважды, она длилась около трех часов. По данным местных властей, повреждены несколько объектов инфраструктуры.