Израиль атаковал космический центр КСИР для производства ракет

Израиль нанес удар по космическому центру Шахруд в провинции Семнан в Иране, которым управляет Корпус стражей исламской революции (КСИР). Это, предположительно, произошло в ходе атаки 26 октября.

Как пишет The New York Times, спутниковые снимки американского оператора Planet Labs подтверждают факт такого удара. Однако иранские власти пока никак это не комментировали.

Считается, что в центральном здании Шахруда производят твердотопливные ракетные двигатели для создания баллистических ракет средней дальности, с помощью которых Иран может наносить удары по Израилю.

В Иране ранее заверили, что позиция Тегерана относительно оружия массового уничтожения остается неизменной: страна не собирается переводить свою ядерную программу в военное русло, несмотря на враждебные шаги Тель-Авива.

Иранский президент Масуд Пезешкиан уверял, что Тегеран не стремится к войне с Израилем, но готов защищать свою страну и обязательно ответит на агрессию израильских военных.