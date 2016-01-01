В России рекордно выросла доля семей, которым хватает денег на все

Доля российских семей, которым хватает средств на удовлетворение всех потребностей, во втором квартале достигла исторического максимума. Это следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат), на которые ссылается РИА Новости.

В апреле-июне 2024 года доля таких домохозяйств составила 4,9% против 3,9% кварталом ранее и 3,4% во втором квартале 2023 года. Это самое высокое значение показателя с первого квартала 2016 года.

Наряду с этим увеличилась доля семей, которым денег хватает на все, кроме покупки автомобиля, квартиры или дачи — на 0,3 процентного пункта за год, до 37,4%.

Домохозяйств, которые жалуются на сложности с приобретением товаров длительного пользования, стало меньше на 1 процентный пункт — 47,6%. При этом совсем не было семей, которым не хватает денег на еду.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин назвал важной задачей властей дальнейшее повышение минимального размера оплаты труда. К 2030 году он, согласно заданной цели, должен составлять не менее 35 тысяч рублей в месяц. Премьер также подчеркивал, что необходимо заняться увеличением реальных доходов граждан.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что темпы и качество экономического роста в России позволяют надеяться, что уже в ближайшее время страна сможет сделать еще один шаг вперед. Это должно прямо конвертироваться в рост доходов россиян, заявил президент.