Актер Александр Головин из "Кадетства" оказался любителем погонять

Актер Александр Головин оказался любителем погонять и злостным должником по штрафам. Теперь его разыскивают судебные приставы.

За пару лет актер на своем кабриолете BMW заработал сотню штрафов. Среди нарушений – превышение скорости, неоплаченные платные парковки, разговоры по телефону во время езды. Не любит звезда сериала "Кадетство" и пристегиваться за рулем.

Больше года назад Головин перестал оплачивать штрафы. Сейчас он должен около 60 тысяч рублей, выяснил SHOT. Взыскиванием с него денег занялись московские судебные приставы.

35-летний Александр Головин снялся в более чем 60 фильмах и сериалах, но зрителю в основном известен по роли по роли Максима Макарова в сериале "Кадетство" и кота в фильме "Сволочи".

Александр Головин в программе "Мой герой"