"Черный лед" появился на российских дорогах

Автомобилистов Центральной России призвали к осторожности. На дорогах сформировался "черный лед", предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Синоптик пояснил, что "черный лед" представляет собой покрытие из тонкой ледяной глазури на черной поверхности асфальта. Он появился на дорогах Центральной России из-за выпавших дождей и ночных заморозков.

Метеоролог уточнил, что "черный лед" появляется в основном на мостах, эстакадах и в низинах. Сам лед не черный, а прозрачный – сквозь него видно черное асфальтовой покрытие шоссе, передает ТАСС. Автомобилистов и пешеходов призвали к осторожности.