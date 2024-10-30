В Москве мошенники оставили без жилья более 100 человек

Полиция в Москве выявила схему с займами, лишившую более ста граждан квартир.

Как удалось выяснить правоохранителям, мошенники убеждали клиентов брать микрокредиты на кабальных условиях под залог квартиры.

Когда выяснялось, что заемщик не может выполнить свои обязательства, то аферисты через суд отбирали у них недвижимость в счет погашения задолженности, передает РИА Новости. Сами квартиры выставлялись на торги.

с ноября 2018 года по октябрь 2021 года злоумышленники обманули более 100 человек, в числе которых есть пенсионеры.

Возбуждено уголовное дело о незаконной предпринимательской деятельности. Согласно закону о "Потребительском кредите" частные инвесторы не имели права выдавать займы.

Ранее во Владимирской области задержали трех человек, которых подозревают в хищении более 11 миллионов рублей с банковских карт участников СВО.