Российские войска приступили к штурму восточных районов Курахова - это один из важных узлов обороны и логистики неонацистов. Город расположен к югу от Селидова, который наши бойцы накануне полностью освободили от ВСУ. Также поступают сообщения, что российский триколор поднят в посёлке Ясная поляна - северо-западнее Угледара.

Это был крайне опасный штурм. Бойцы понимали – нужен всего один решающий бросок, и последний "опорник" ВСУ в Ясной поляне рухнет. Проблема лишь в том, что во время атаки в степи толком не спрячешься. Тогда решили "давить" огневые точки националистов с дистанции. Все же у пушки и калибр больше, и дальность выше.

Сработало. Когда до траншей оставалось метров 50, командир приказал спешиться. С "брони" прыгали едва ли не на ходу. Открыв еще во время десантирования шквальный огонь. Через секунды продвигались уже окопах.

Интенсивность такая, что только успевали менять "магазины". Одновременно втора группа атаковала ВСУ в частном секторе. И к вечеру населенный пункт был уже под контролем штурмовиков. А над домами в Ясной поляне развевался российский флаг.

А это кадры из Селидово, которые еще практически никто не видел. Последняя машина с националистами буквально уносится из города. В панике у боевиков заклинило дверь. Отстреливались кое-как, через люк. Но огонь не прицельный, куда-то по кустам.

Командиры говорят – освобождение Селидово можно вписать отдельной главой в учебники по военной науке. Ведь по сравнению с Авдеевкой или Угледаром районы высоток практически не пострадали. Разве что в домах выбиты окна и двери. Но разрушенных до основания многоэтажек – ни одной. Наши штурмовки работали ювелирно и очень избирательно. И главное - потеря Селидово для ВСУ это тяжелейший репутационный и психологический удар.

После потери Селидово рухнули надежды ВСУ удержать Курахово. Сейчас разведчики проверяют сообщения о том, что боевики ночью бросили последний укрепрайон и сбежали. Красноармейск – главная цитадель националистов - тоже простоит недолго. Вот разгромленная колонна. Бронемашины, как говорят наши бойцы, пустили под "замес". То есть просто сожгли. А вот американский "Абрамс" решили не трогать. Тем более, что такой экземпляр штурмовкам попался впервые.

Впрочем, ждать освобождения Дзержинска, Кураховки и Красноармейска осталось не долго. Только за минувшую неделю российские войска очистили от националистов почти 200 квадратных километров территории. Это результат не только грамотной тактики. Но и работы нашей "оборонки". Благодаря промышленности численное превосходство российской артиллерии над всей натовской сегодня на фронте – девять к одному.