Москва не оставит без реакции задержание российских журналистов в аэропорту США. Так официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова прокомментировала произвол американских властей, которые в последний момент отказали съёмочной группе одного из российских СМИ в праве освещать президентскую кампанию. Тем временем предвыборная гонка в США выходит на финишную прямую. И оба кандидата на высший государственный пост пытаются сделать как можно более яркое заявление. Получается, правда, не всегда.

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