Израиль атаковал густонаселенные кварталы на юге Ливана

Более 80 человек убитыми и почти 200 ранеными. Минздрав Ливана сегодня сообщил о максимальном количестве жертв израильских ударов за сутки.

Операция ЦАХАЛ в ближневосточной республике идет второй месяц. Цифры печальной статистики обновляются ежедневно. Накануне поздно вечером военные еврейского государства атаковали густонаселенные кварталы на юге Ливана.

Предупреждений об эвакуации не было. Жилые дома лежат в руинах. Спасатели ищут выживших под завалами. В другом районе пострадали австрийские миротворцы в составе Временных сил ООН. Командование контингента считает, что ракету выпустила "Хезболла". За сутки шиитское движение направило в сторону Израиля 75 снарядов и несколько беспилотников.