Защита прав и законных интересов россиян, сбережение традиций и семейных ценностей, а также сохранение культурно-исторического наследия. Эти темы обсуждают в Москве участники восьмого Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом.

Открывая сессию, глава МИДа Сергей Лавров, зачитал приветствие, которое направил Владимир Путин. В послании президент выразил уверенность, что в ходе работы Конгресса будут выдвинуты новые инициативы, которые послужат консолидации многомиллионного русского мира.

Как подчеркнул глава МИДа, организации соотечественников в недружественных странах сталкиваются с серьёзным давлением, проявлениями русофобии, попытками вытеснить русский язык из повседневной жизни. Однако последние события, в том числе итоги саммита БРИКС, показали неспособность Запада изолировать Россию.

"Перед лицом беспрецедентного давления, вы продолжаете сохранять духовную, культурную, языковую связь с исторической Родиной", - сказал Лавров.